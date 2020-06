Beroemdheden en politici bij herdenkingsdienst George Floyd

Bijna alle grote Amerikaanse tv-zenders deden vanavond (Nederlandse tijd) live verslag van de herdenkingsdienst van George Floyd, de zwarte man die vorige week door politiegeweld in Minneapolis om het leven kwam. Veel beroemdheden en politici woonden de dienst bij.

Bij de herdenking waren naast familie en vrienden van Floyd een groot aantal bekende gasten aanwezig, onder wie rappers T.I. en Ludacris, acteurs Tyrese Gibson, Kevin Hart, actrices Marsai Martin en Tiffany Haddish en filmproducent Will Packer. De dienst eindigde met 8 minuten en 46 seconden stilte, de tijd die politieagent Chauvin hem met een knie in de nek tegen de grond gedrukt hield.

De dienst vond plaats in het Frank J. Lindquist Sanctuary van North Central University. Onder meer nieuwszenders ABC News, CBS News, CNN, Fox News en NBC News deden verslag. Ook was de herdenking live te volgen via YouTube.

Voor aanvang verzamelden zich buiten op Cadman Plaza duizenden mensen die hun steun kwamen betuigen.

De herdenking van Floyd in Minneapolis is de eerste van velen. Zaterdag wordt hij ook herdacht in Raeford, North Carolina en op maandag en dinsdag herdenkt de Texaanse stad Houston hem. Voormalig vicepresident Joe Biden zal daarbij aanwezig zijn.

Na de gewelddadige dood van George Floyd (46) kwamen in zowel Amerika als in veel andere steden wereldwijd veel protesten op gang. Op de Dam in Amsterdam leidde dit tot een opkomst van duizenden mensen, waardoor de 1,5 meterregel niet kon worden nageleefd. Het kwam burgemeester Femke Halsema op veel kritiek te staan.

Ook in Rotterdam kwam gisteren een groot aantal mensen af op de demonstratie tegen racisme. Burgemeester Ahmed Aboutaleb brak het protest daar wel vroegtijdig af.

De familie van Floyd roept op tot gerechtigheid en wil dat de vier betrokken agenten worden bestraft. Derek Chauvin, de agent die Floyd met zijn knie in bedwang hield, wordt aangeklaagd voor doodslag. De drie andere agenten worden beschuldigd van medeplichtigheid.