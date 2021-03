Beruchte rapper (28) dreigt met coronaklachten 'gewoon boodschappen te doen': 'Ik wilde even uitdagen’

Bouke van de Vrugt, in de Nederlandse rapscene bekend als Convex Kafka, is een bekend tegenstander van de coronamaatregelen en openlijk aanhanger van Viruswaarheid. Samen met voorman Willem Engel nam hij het nummer ‘Kom in Opstand’ op, een keiharde aanklacht tegen het coronabeleid van de overheid, die hij dictatoriaal vindt. De clip, alleen op YouTube al bijna 125.000 keer bekeken, zorgde om diverse redenen voor boze reacties vanuit Enschede, waar het werd opgenomen.

De voor smaad veroordeelde rapper zoekt met zijn uitgesproken teksten op sociale media vaker de grens op. Dat doet hij bewust, zegt hij. Ook deze week, toen hij het volgende tweette: ‘Ben verkouden. Heb keelpijn en hoofdpijn. Heb dus klachten die passen bij een mogelijke coronabesmetting. Maar ik ga me niet testen, dus is het gewoon een klein griepje. Ook ga ik zo gewoon lekker boodschappen doen. Lekker gezonde dingen halen zodat ik snel weer fit ben!’

Provocerend

De massaal bekritiseerde tweet was duidelijk provocerend bedoeld, bevestigt Van de Vrugt aan de telefoon. ,,Ik word zó moe van die mensen die de hele wereld willen vertellen dat ze zich sowieso laten vaccineren. Met van die hashtags en priksmiley’s in hun Twitternaam. Even aan iedereen laten zien dat jij deugt en een ander niet. Ik word daar zo moe van. Die mensen wilde ik gewoon eventjes uitdagen, meer niet.”

Van de Vrugt merkte dat zijn tweet een eigen leven begon te leiden en door andere kanalen opgepikt werd. ,,Ik ben door sommigen zelfs bedreigd. Het ligt kennelijk nogal gevoelig. Kijk, ik geloof best dat er mensen echt bang zijn voor corona. Die mensen wilde ik absoluut niet kwetsen, daarom heb ik de tweet maar weggehaald. Ik sta wel nog steeds achter het gedachtegoed dat de maatregelen veel te disproportioneel zijn en dat er nog veel onzekerheid bestaat omtrent de vaccinaties. Die mening blijf ik dan ook zeker verkondigen.”

Verheerlijking geweld

Dat een groot deel van de Nederlanders achter de coronamaatregelen staat, zoals diverse onderzoeken en peilingen aantonen, gelooft Van de Vrugt niet. ,,Ik denk dat veel mensen meedoen omdat ze bang zijn om een boete te krijgen. Niet omdat het virus nou zo gevaarlijk is.” Een dag na zijn boodschappentweet lokte de rapper opnieuw boze reacties uit met een tweet over de neergestoken agent in Groningen.

‘Dit soort dingen gaan veel vaker gebeuren als je mensen hun vrijheden blijft afpakken’, tweette hij. Sommigen zagen dat als een verheelijking van geweld. ‘Het is geen bedreiging, ook geen verheerlijking van geweld. Slechts een voorspelling. Als dit beleid zo doorgaat, denk ik namelijk dat er vaker dit soort dingen gaan gebeuren’, nuanceerde hij zijn tweet.

Stenen op smoel Wilders

Van de Vrugt kwam eerder in het nieuws met een tweet over Geert Wilders, die volgens hem ‘meer dan 500 stenen op zijn smoel verdient’, en het beginnen van een Facebookpagina waarop Van de Vrugt pedofielen wil ontmaskeren. Ook werd zijn Twitter-account in het verleden opgeschort. In 2019 werd hij veroordeeld wegens smaad en laster, nadat hij vrouwen publiekelijk waarschuwde voor een vlogger uit Nijmegen.

