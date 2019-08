Beschuldigers Danny Masterson klagen Scientology aan

Volgens de vrouwen heeft de kerk ze gestalkt en geïntimideerd om ze zo het zwijgen op te leggen, zo melden zij in rechtbankpapieren die in handen zijn van The Blast. Twee van de vier beschuldigers worden in de documenten bij naam genoemd, de andere twee kozen ervoor anoniem te blijven.

Na de verschillende MeToo-onthullingen in het najaar van 2017, raakte ook de The Ranch-acteur in opspraak. De vier vrouwen zeggen dat ze rond de eeuwwisseling zijn verkracht door de acteur. Een van hen deed hier in 2004 aangifte van. De vrouwen stellen in hun aanklacht dat een misdaad rapporteren bij de politie binnen de Scientology-kerk wordt gezien als verraad en dat leden gestraft worden als ze dat toch doen.