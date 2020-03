Besmette Placido Domingo weer thuis: ‘Het gaat goed met me’

Jeroen van der Boom vindt ophef over ‘coronalied’ jammer

21:35 Jeroen van der Boom betreurt het dat de actie #zingcoronadewerelduit en het bijbehorende nummer Zon de afgelopen dagen zo veel kritiek hebben gekregen. De zanger, een van de honderd BN’ers die te horen is in het lied, laat vandaag in een video op Instagram weten dat de intentie van het liedje door sommigen verkeerd is opgevat.