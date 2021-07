Beste vriend Britney Spears spreekt zich voor het eerst uit: ‘curatorschap is een flink staaltje seksisme’

Britney walgt van steunbe­rich­ten van mensen die voorheen zwegen: ‘Hoe durven jullie?’

17 juli Britney Spears haalt uit naar mensen in haar omgeving die volgens haar onoprecht hun steun betuigen. ‘Er is niets erger dan naasten die nooit voor je klaarstonden en nu ineens dingen gaan posten over jouw situatie’, schrijft de Amerikaanse zangeres op Instagram. Ze is er niet van gediend dat sommige kennissen en familieleden haar nu willen steunen, maar voorheen nooit iets van zich lieten horen.