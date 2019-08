Beste Zangers? Beste hits! Tientallen miljoenen views voor deze knallers

Daarom zetten we vlak voordat de Beste Zangers vanavond aan zijn tiende jaargang begint de grootste hits uit de muziekshow op een rijtje. Dit doen we op basis van views op YouTube en opvallend genoeg is het niet Davina Michelle die de grootste hit heeft gescoord als we naar die cijfers kijken. Ook opmerkelijk: Julia Zahra is inmiddels een breinkraker in ons collectief geheugen, maar was in 2015 nog dé verrassing van het seizoen.