Beverly Hills 90210 terug op tv: Herken jij ze nog?

update + video ‘Foutje van PSV’: telefoon­num­mer Frank Lammers per ongeluk onthuld

7 augustus Het telefoonnummer van Frank Lammers dook gisteravond plots op in een filmpje van PSV. In de ludieke video zet de acteur als zijn Undercover-personage Ferry Bouman voetballer Donyell Malen aan tot een contractverlenging. PSV stelt dat het de bedoeling was, maar het is wel het échte telefoonnummer van Lammers.