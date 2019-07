Beyoncé hield zich niet aan de regels bij ontmoeting met royals

Richard Groenen­dijk in geniep getrouwd met zijn Marko

21:38 Vandaag is Richard Groenendijk (47) in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Marko (40), zo laat de komiek weten op Instagram. De twee leerden elkaar kennen via internet. Vandaag gaven ze elkaar het jawoord in bijzijn van familie en vrienden.