Beyoncé neemt heft in eigen hand voor Vogue cover

Volgens The Huffington Post is de invloed die Beyoncé had op de invulling van zowel de cover als de inhoud van het blad ongekend. Meestal hebben covermodellen niet veel te zeggen over het magazine, de zangeres mocht echter niet alleen de fotoshoot naar eigen inzicht invullen, maar koos de foto's ook uit en schreef alle uitgebreide bijschriften. Die taken zijn normaal gesproken voorbehouden aan hoofdredacteur Anna Wintour.

De fotograaf die zij koos is niet alleen de eerste zwarte fotograaf die een covershoot van Vogue voor zijn rekening neemt, maar Tyler Mitchell is met zijn 23 jaar ook piepjong. Toch werkte hij al voor modemerken als Marc Jacobs en Givenchy. Meestal krijgen alleen meer ervaren fotografen de kans de voorpagina van het magazine in te vullen.