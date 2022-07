Beyoncé ontbloot borst voor geduldige fans en Kim Kardashians foto’s zijn al 26 jaar gelikt

Lex Gaarthuis gaat weekendpro­gram­ma maken op Radio 10

Lex Gaarthuis, die begin deze maand bekendmaakte te stoppen met zijn eigen latenightshow op Radio 10, verhuist naar het weekend. Dat maakt de radiozender vandaag bekend. De radio-dj is vanaf 3 september samen met Kimberly van de Berkt en Luuk van den Braak te horen in het nieuwe programma Is het al weekend?!

28 juli