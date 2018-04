Beyoncé op Coachella: 'Allerbeste optreden ooit'

Ook verraste de popster het publiek met de mini-reünie van Destiny's Child.

Adele reageert via Instagram met drie filmpjes waarin ze haar enthousiasme over de show van Beyoncé toont. De Britse zangeres staat dansend en headbangend voor de televisie. Chance The Rapper laat via Twitter weten dat hij ook genoten heeft: ,,Ik heb net het allerbeste optreden ooit gezien."



Ook rapper Iggy Azalea is diep onder de indruk van 'Queen B'. ,,Ik denk niet dat ik ooit een betere show ga zien dan de show van Beyoncé vanavond. Ik ben helemaal in shock", meldt de zangeres via Twitter.



Ondertussen is #Beychella trending topic op Twitter, verwijzend naar het optreden van Beyoncé op Coachella.