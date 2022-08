Beyoncé past na kritiek nieuw nummer aan vanwege beledigende term

In Heated, dat ze samen maakte met de Canadese rapper Drake , gebruikt Beyoncé de term ‘ spaz’ . Dat wordt in het Verenigd Koninkrijk gezien als een denigrerende term voor iemand met spastische diplegie, een vorm van hersenverlamming. In een enquête van de BBC eindigde het woord zelfs op een tweede plek in de lijst met meest denigrerende woorden met betrekking tot een handicap. De woordvoerder van Beyoncé stelt dat het woord ‘niet opzettelijk op een schadelijke manier is gebruikt’ en zal worden vervangen.

Opvallend is dat de Amerikaanse zangeres Lizzo door dezelfde term te gebruiken op een albumtrack vorige maand nog in opspraak raakte. Zij verontschuldigde zich en verving ook de tekst. Ze voegde toe dat ze nooit ‘denigrerende taal’ had willen promoten. ,,Als dikke zwarte vrouw in Amerika zijn er veel kwetsende woorden tegen me gebruikt, dus ik begrijp de kracht die woorden kunnen hebben.”



Afgelopen vrijdag bracht Beyoncé Renaissance uit, haar zevende studioalbum. Het werd meteen het meest gestreamde album op Spotify binnen één dag van een vrouwelijke artiest in 2022. Renaissance Act 1, zoals de plaat volledig heet, is haar eerste soloalbum sinds Lemonade uit 2016 en naar verwachting het eerste deel van een trilogie. De rest van het project moet nog worden aangekondigd.