Beyoncé treedt op bij uitreiking Oscars, Billie Eilish zingt James Bond-lied

Tijdens de uitreiking van de Oscars zondag zal Beyoncé inderdaad optreden met haar genomineerde nummer Be alive . Dat bevestigde organisator de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gisteren.

Beyoncé schreef en zong Be alive voor de film King Richard, over de vader van tennissterren Venus en Serena Williams. Eerder in de week waren er geruchten dat de zangeres tijdens de Oscarceremonie via een satellietverbinding te zien zou zijn, omdat ze haar optreden zou geven vanaf het tennisveld waar de zussen Williams als kind eindeloos trainden. De Academy liet de locatie van het optreden van Beyoncé in het persbericht in het midden.

Eerder was al bekend dat Billie Eilish het liedje No time to die, dat zij schreef voor de Bond-film met die titel, ten gehore zal brengen. Ook de artiesten achter genomineerde nummers Dos oruguitas en Somehow you do, Sebastián Yatra en Reba McEntire, treden op tijdens de ceremonie.

Het vijfde genomineerde nummer is Down to Joy, geschreven en uitgevoerd door Van Morrison, maar die kan vanwege zijn drukke tourschema niet naar Los Angeles komen. De Academy laat weten dat het nummer daarom niet te horen is tijdens de uitzending.

De andere genomineerde nummers komen uit de films Encanto (Dos oruguitas), Belfast (Down to Joy) en Four good days (Somehow you do). Bij eerdere grotere prijsuitreikingen dit awardseizoen kwam Billie Eilish tot nu toe het vaakst als winnaar uit de bus. De 20-jarige is bij een zege zondag de jongste winnaar in deze categorie van de Oscars ooit.

