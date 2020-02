Beyoncé verbiedt foto's op herdenking: ‘Belediging voor de familie Bryant’

video Veroordeel­de Weinstein naar het ziekenhuis wegens ‘pijn op de borst’

9:37 Enkele uren na zijn veroordeling wegens seksueel misbruik is Harvey Weinstein naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten. De rechter had Weinstein, die tot zijn veroordeling op borgtocht vrij was, juist naar de gevangenis gestuurd in afwachting van zijn strafeis.