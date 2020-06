Beyoncé verrast fans met nieuwe single

De track bevat enkele krachtige teksten over de zwarte gemeenschap, politiegeweld en de protesten rondom de dood van George Floyd. ,,Steek je vuisten in de lucht, toon zwarte liefde”, zingt Beyoncé bijvoorbeeld. ,,We hebben vrede en herstel nodig.”

Black Parade kwam uit op Juneteenth, de dag dat in Amerika de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Het is haar eerste solo-release sinds de komst van haar Homecoming-album vorig jaar. Ook leverde ze een bijdrage aan het album The Lion King: The Gift rond de Disney-remake The Lion King.