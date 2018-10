Bezoekers ADE-show Martin Garrix naar EHBO

Sonja Silva voor vierde keer getrouwd

15:01 Actrice-presentatrice Sonja Silva (41) weet inmiddels hoe ze ‘ja’ moet zeggen. De brunette stapte donderdag voor de vierde keer in het huwelijksbootje toen ze in Kaapverdië opnieuw haar huwelijksgeloften aflegde aan zanger Pyke Pos. De twee trouwden in 2015.