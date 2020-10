Bibi Breijman heeft een ondeugende aap en Sylvana Simons dumpt date

Monica Geuze woedend op ‘vriend’ die privéfoto’s van dochtertje verspreidt

21 oktober Het vertrouwen van Monica Geuze in haar vriendenkring is flink beschadigd. De vlogster houdt haar dochtertje Zara-Lizzy bewust weg van de media. Tóch heeft iemand foto’s van het meisje verspreid, die alleen te zien waren op een privé-account met weinig volgers. Geuze is woedend. ‘Ik vind dit echt walgelijk’, briest ze in haar Instagram Stories.