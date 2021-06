Bibi door dochter gekiekt met ‘platte voorgevel’ en Anna doet romantisch

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Teddy, het dochtertje van Bibi Breijman en Waylon, treedt in de voetsporen van haar moeder, die vorig jaar Het Perfecte Plaatje won. Het meisje heeft uitgevonden hoe ze foto’s moet maken met een telefoon en daar is Bibi nu de dupe van. ‘Maar ach, ze is er trots op. Dus bij deze Ted’s eerste fotoreportage : Hoofd, schouders, knie en zonneallergie.’

Als je in een ‘schattige tuin’ staat, moet je natuurlijk ook even een romantisch kiekje maken, dacht Anna Nooshin.

Gwen van Poorten daagt haar volgers uit: wie weet te raden in welk land ze op de foto is, krijgt ‘eeuwige roem en een virtuele lik over het gezicht’.

Presentatrice Yvon Jaspers heeft tips nodig en snel ook. ‘Help! Mijn hond eet stront!!’, schrijft ze op Instagram.

Als Kim Feenstra niet aan de suikervrije fritessaus zit, leest ze graag literatuur in hotelbadkamers.

Vrije momenten zijn schaars sinds Rachel Hazes haar bubble tea-imperium is begonnen, maar gelukkig kan ze even bijbruinen in Barcelona.

Wie geen geduld heeft om te zonnebaden, kan altijd nog op een dirt bike stappen voor een bruiner gelaat. Kijk maar naar Dhena, de modderige vriendin van Renze Klamer.

Hotel Oku op Ibiza staat sinds kort bekend als een plek waar je als rapper niet ongezien ruzie kunt maken met je vriendin, maar er zijn ook andere dingen te beleven. Nikkie Plessen weet er alles van.

Rappers zijn zich sinds de affaire-Lil’ Kleine nog meer bewust van hun voorbeeldfunctie en zouden nooit op beeld ongevraagd hun vriendin betasten. Kijk maar naar Gers Pardoel en Ann-Sophie.

Gordon is niet alleen heel blij met zijn visagiste, maar zo te zien ook met zijn gebit.

Youtuber Nina Warink werd onlangs uitgeroepen tot de mooiste vrouw op sociale media. Haar geliefde en collega Kalvijn is niet iemand die daarmee pocht.

Slimme influencers weten bij het positioneren van hun gesponsorde drankjes precies waar hun volgers graag naar kijken, bewijst Gaby Blaaser.

