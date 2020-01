Bibi heeft last van kotslucht in haar neus en Tanja's dag op tijd gered

video Ricky Gervais noemt collega’s hypocriet en Netflix grijpt mis: alles wat je moet weten over de Golden Globes

9:20 Vannacht was het weer zover: de Golden Globe awards werden uitgereikt. Met als beste films Once Upon A Time... In Hollywood en 1917, Netflix als grote verliezer en presentator Ricky Gervais die zijn collega's ervan langs geeft. Alles over de prestigieuze filmprijzen op een rijtje.