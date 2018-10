Bibi is klaar met haters en bijt van zich af

,,Hoi haters van vandaag, wat een talent hebben jullie toch. Daar zouden jullie eigenlijk iets mee moeten doen", begint de vriendin van zanger Waylon haar relaas. ,,Ik hoop dan ook dat jullie voldoening hebben kunnen halen uit het plaatsen van deze comments. Neem nou de reactie: 'vuile aandachtshoer', zo inspirerend! Ik dacht: die laat ik afdrukken op mijn shirt!", schrijft ze sarcastisch.



Maar Bibi is nog niet klaar met haar boodschap aan haar haters. Ze legt uit dat ze het scheldwoord éxpres op haar T-shirt heeft laten afdrukken. ,,Zodat ik elke keer wanneer ik dit shirt draag, ik weer even herinnerd word aan wie ik werkelijk ben. Geschreven door iemand die mij vast beter kent dan wie dan ook?"



De negatieve reacties komen volgens Bibi vaak van mensen die zich anoniem houden op Instagram. Ze gebruiken bijvoorbeeld een foto van de Transformers of een foto van een kat. ,,Ga zo door, zo heerlijk veilig vanachter je scherm mensen haten op internet. Dat is pas echt iets om trots op te zijn... Want een dag niet gehaat is een dag niet geleefd natuurlijk!"



Fans van de brunette steken haar een hart onder de riem. Zo schrijven ze dat Bibi zich niets moet aantrekken van alle mensen die rotte dingen over haar schrijven. 'Die zijn gewoon jaloers', concluderen ze. Ook hopen ze dat Bibi, ondanks de vervelende berichtjes, gewoon van haar zwangerschap kan genieten.