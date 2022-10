Bibi knuffelt met haar ‘droldrie’ en Kaj showt afgetrainde lichaam

Bart Peeters en Dieter Coppens gaan strippen in VRT-programma over kanker

Zanger en presentator Bart Peeters is een van de acht bekende Belgische mannen die uit de kleren gaan in een programma dat de VRT maakt om aandacht te vragen voor kanker. De eerste uitzending van Kom op tegen kanker, alles in de strijd wordt 20 oktober uitgezonden. De laatste uitzending is op 26 oktober. De acht mannen gaan dan naar eigen zeggen “helemaal naakt” tijdens een stripact, waarmee ze hun inzet tegen kanker symboliseren.

