Bibi's kleine krijgt een kusje, Barbie weer gelukkig in de liefde

'Borat' zet politici VS voor paal met nep-instructie­vi­deo schietpar­tij crèches

11:28 De Britse komiek Sacha Baron Cohen, bekend van zijn alter ego's Borat en Ali G, is terug met een nieuw satirisch tv-programma. Daarin neemt hij de Verenigde Staten onder Trump op de hak. In de eerste aflevering zijn politici te zien die een nep-hulpprogramma steunen dat peuters leert wat te doen bij een schietpartij in een crèche.