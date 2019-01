Bibi viert nog steeds kerst, het babybuikje van Xelly

video 2,8 miljoen kijkers zien Wie is de Mol-kandidaten ‘in shock’ na eerste exit

12:06 De eerste afvaller van Wie is de Mol? is bekend en dat was nogal een verrassing voor de kandidaten en de kijkers. De Vlaamse presentatrice Evi Hanssen moest het veld ruimen. ,,Jij was mijn nummer één", riep een verbijsterde Nikkie de Jager uit. Ook bij de app-spelers was Evi in beeld als Mol, maar 2,8 miljoen kijkers zagen gisteravond dat uitgerekend zij als eerste het veld moeten ruimen.