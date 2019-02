Bibi weerlegt kritiek moedermaffia en zoontje Yolanthe ‘plundert’ koelkast

Giel Beelen is rijbewijs kwijt na dronken rijden

15:34 Radio dj Giel Beelen raakt alsnog zijn rijbewijs kwijt, omdat hij twee keer is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Ook moet hij een boete betalen van 750 euro. De Hoge Raad heeft vandaag bepaald dat de veroordeling hiertoe door de rechtbank definitief is. Dat betekent dat Beelen vanaf vandaag of morgen niet meer mag rijden, laat zijn advocaat B. Fritz weten.