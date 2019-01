Bibian Mentel heeft voor de tiende keer kanker

Via Facebook laat Spee weten dat hij ontzettend trots op zijn vrouw is. ,,Dat jij op zaterdagavond naar Apeldoorn rijdt om daar op de verjaardag van een vrouw die je niet kent een brief voor te gaan lezen als steun in haar gevecht tegen kanker. Omdat een vriendin van haar vroeg of je dat wilde doen’’, richt hij zich aan Bibian. Spee bewondert de ‘onbaatzuchtige steun’ die zijn vrouw altijd geeft.

Wanneer de ziekte bij Mentel is vastgesteld, is niet bekend.

In 2001 werd wegens botkanker het onderbeen van de sportster geamputeerd. In juli 2017 kreeg ze te horen dat de kanker voor de negende keer was teruggekeerd. In november van datzelfde jaar kwam haar boek Kut kanker! uit. ,,Het enige wat ik kan doen is blijven genieten van het leven en zorgen dat mijn lichaam in optimale conditie is om de strijd aan te gaan. Dat doe ik door positief denken, sporten, gezond eten en genoeg slapen. Daarnaast is een combinatie van goede artsen en een flinke dosis geluk essentieel’’, schreef ze daarin.

Prothese

Op de paralympische spelen in Pyongchang vorig jaar won Bibian opnieuw goud op de snowboardcross. Tijdens het NOC NSF Sportgala 2018 nam ze de prijs voor de gehandicapte sportvrouw van het jaar mee naar huis.

Of haar deelname aan de dansshow Dancing with the Stars doorgaat, is de vraag. Mentel heeft voor de intensieve trainingen, die vooraf gaan aan de opnamen van het tv-programma, een speciale beenprothese laten ontwikkelen. ,,Met die prothese is het in principe mogelijk om alle dansbewegingen te maken. Het zal experimenteren worden, maar ik heb er nu al veel zin in’’, vertelde ze onlangs in RTL Boulevard.