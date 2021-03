Bibian Mentel neemt afscheid van Instagram: ‘Veel dank voor jullie berichtjes’

Herinneringen

Begin maart werd bekend dat artsen bij Bibian Mentel uitzaaiingen hadden geconstateerd in de hersenen. In de talkshow Humberto op RTL4, waar ze vlak na het nieuws te gast was, zei ze over haar naderende afscheid: ,,Er is zoveel liefde om me heen, ik maak me geen zorgen.” Ze drukte de kijkers daarbij op het hart ‘geen geld of bezittingen’ te verzamelen in het leven, maar ‘herinneringen’.