Big Brother-bewoner Leroy krijgt waarschuwing na ongepast gedrag

Single danser Noes (69) zoekt naar liefde op nationale tv: ‘Een gezin met twee mannen én een hond’

Honderdduizenden kijkers zagen Noes Fiolet (69) zijn wens delen in de aftrap van het nieuwe seizoen van het razend populaire tv-programma B&B Vol Liefde: een nieuwe geliefde. ‘Buik of geen buik, snor of geen snor’, een groot eisenpakket heeft de oud-danser in Spanje niet. ,,Alleen zijn is heerlijk. Maar het zou nóg mooier kunnen zijn met een fijne relatie.’’

5 februari