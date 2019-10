Big Five is gemaakt door een oprecht geïnteresseerde presentator

Elke werkdag, tussen 10 en 11, kun je, als je geïnformeerd wilt worden over kwesties, kiezen uit twee radiozenders. Op Radio 1 heb je Spraakmakers, daar kom ik binnenkort nog eens over te spreken, en op BNR Nieuwsradio hoor je BNR’s Big Five met Roelof Hemmen.



Hemmen doet de hele week één ‘dossier’. Hij nodigt elke dag een deskundige uit met wie hij een uur lang - af en toe onderbroeken door reclame, de schoorsteen moet ook roken nietwaar - een geanimeerd gesprek voert.



Zo’n dossier is bijvoorbeeld nieuwe energie, autonoom rijden, het identiteitsdebat of de luchtvaart. De deskundigen zijn vrijwel nooit BN’ers, godzijdank. Vorige week maakte Hemmen een uitzondering, toen was de radio zelf het dossier, omdat de radio, daar is de radio al het hele jaar mee bezig, binnenkort honderd jaar bestaat. Het leverde een breed palet aan meningen en inzichten op, dat doet deze aanpak eigenlijk altijd.