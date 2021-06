Bij deze geslaagde (kinderen van) BN'ers ging gisteren de vlag ook uit

Chris Rock: ‘Ik vind het steeds moeilijker om melig te doen’

10 juni Chris Rock stond lang bekend als vlotte en grofgebekte komiek. Met ernstiger rollen in onder meer de geprezen serie Fargo en nu de horrorfilm Spiral, is zijn carrière in een nieuwe fase beland. ,,De tijd van gekke pruiken is voorbij”, aldus de acteur in een gesprek met deze site.