Bij elk woord flakkerde die ene onuitgesproken vraag in hun ogen: je gelooft me toch wel?

Vijf mannen, vijf gewone oude mannen. Zo leek het althans. Maar achter het gerimpelde gelaat school een ongewoon oorlogsverhaal. Een verhaal dat ik tot voor kort niet kende en belangrijker nog: een verhaal dat er eigenlijk niet mag zijn, weten de mannen.



De vijf, gezeten tegen een zwarte achtergrond, straalden van alles uit. Verdriet, onmacht, boosheid, schaamte, wanhoop, berusting ook wel. Maar het was vooral hun eenzaamheid die me trof. Ze zijn hun hele leven al voorzichtig. Als er iemand over de Tweede Wereldoorlog begint is het opletten geblazen. Leugentjes om bestwil paraat hebben. Zelfs een verloofde en nieuwe schoonfamilie werden niet ingelicht. Tot nu, nu ze dik in de negentig zijn. Nu is het tijd om het grote publiek deelgenoot te maken van hun verhaal, dat het verhaal is van zo’n 500 lotgenoten. Bij elk woord dat ze uitspraken, zag je als kijker die ene onuitgesproken vraag in hun ogen flakkeren: je gelooft me toch wel?