Bij Koos Alberts klonken tranentrekkers nooit als een cliché

Trotse Monique brengt ode aan André: Je bent beter dan ooit

12:08 André Hazes kan vandaag rekenen op liefdevolle complimenten van zijn vriendin Monique Westenberg. De zanger was gisteren erg zenuwachtig voor zijn albumpresentatie, maar volgens Monique was dat nergens voor nodig. ,,Dit album is beter dan ooit, jij bent beter dan ooit."