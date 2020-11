Bij Leonie ter Braak denk ik altijd aan een boterham met hagelslag

Ruud de Wild opgeknapt van corona en keert terug naar radiostu­dio

17 november Ruud de Wild is vanmiddag weer te horen op NPO Radio 2. De dj, die besmet was met het coronavirus, voelt zich weer stukken beter en zal zijn programma vanuit de studio in Hilversum presenteren. Dat laat een woordvoerster van KRO-NCRV weten.