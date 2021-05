Bijna 1,3 miljoen kijkers zien Maxime Meiland hinten op trouwring

Die was iets minder enthousiast. ,,Ja, heb je die prijs gezien?”, reageerde hij. Maxime ging nog even door: ,,Nou ja, dan zoiets”, wees ze naar een ring met een prijskaartje van bijna 3200 euro. ,,Oh, die is maar honderd euro goedkoper”, kaatste Leroy sarcastisch terug. ,,Jij voor mij kopen?”,, vroeg Maxime vervolgens met een zoet stemmetje, terwijl ze een foto van haar droomring maakte. ,,Nou, dat weet ik niet he. Dat is nog de vraag’’, plaagde Leroy haar terug.



Volgens Maxime staat de coronacrisis hun toekomstige huwelijk in de weg, maar Leroy gaf te kennen het vooral even rustig aan te willen doen. ,,We hebben net een huis, dus laten we eerst even lekker settelen daar. En dan...” Maxime haakte op hem in: ,,Ik hou van doorpakken he.”