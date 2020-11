Bijna 1,9 miljoen kijkers zien Lubach met cynische kerstreclame: ‘Ook al kut’

Laatste seizoen van Zondag met Lubach

In augustus maakte Lubach bekend te stoppen met het programma, omdat hij op het hoogtepunt de stekker eruit wil trekken. Dit is het twaalfde en daarmee laatste seizoen. Al maakt hij nog één reeks van het populaire VPRO-programma in aanloop van de Tweede Kamer-verkiezingen.



De komiek zou eigenlijk begin volgend jaar een nieuwe theatertournee gaan spelen, maar nu die vanwege het coronavirus is uitgesteld heeft hij ruimte in zijn agenda voor een laatste seizoen. Die reeks, rond de Tweede Kamerverkiezingen, telt acht afleveringen.



Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Televizier Ring in de wacht. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO. In het voorjaar schurkte het programma tegen de twee miljoen kijkers aan.