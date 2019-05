Bijna 5,4 miljoen nagelbijters zien Ajax ten onder gaan

rockopera Jumpin’ Jack was aimabele jongen, maar beest op de motor

8:33 Een rockopera over Jumpin’ Jack Middelburg op het TT-terrein in Assen. Regisseur Frank Lammers vond het een brutaal en bezopen plan. Juist daarom ging hij er vol voor, samen met producenten Kees Botman en Pieter Stellingwerf. In de geest van Jack.