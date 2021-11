Bijna 630.000 kijkers zien Maura enorme kavel kopen om haar tiny house op te zetten

De 29-jarige Maura gaf zich op voor Tiny House Battle met een duidelijke reden: haar studentenflat in Amsterdam was best prima, maar ze wilde iets voor zichzelf. En omdat Maura een fervent liefhebber is van reizen, in haar eentje niet veel ruimte nodig heeft én de huizenmarkt oververhit is, besloot ze voor een tiny house te gaan. De verrassing was dan ook groot toen presentator John Williams voor haar neus stond met de mededeling dat zij een van de kandidaten was.



Twee teams gingen voor Maaike aan de slag met het bouwen van een tiny house. Bouwteam 1, onder leiding van Maaike, en bouwteam 2, onder leiding van Bernhard, mochten een kijkje nemen in het appartement van Maura om alvast wat sfeer te proeven. Op die manier konden ze alvast ontdekken waar Maura precies van hield. Er was bovendien een moodboard gemaakt en nog een goed gesprek met Maura gehouden. Al snel ontdekten de teams dat Maura flink wat wensen had. ,,Ze is wel heel duidelijk, ik vind dat zelf als bouwer prettig. Maar ze heeft een hele waslijst aan eisen”, concludeerde Maaike van team 1.