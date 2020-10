Bijna 7,4 miljoen mensen zien Rutte gedeeltelijke lockdown afkondigen

De meeste mensen (ruim 5,5 miljoen) keken de persco op NPO 1, de rest via RTL 4 (ruim 1,5 miljoen) of SBS 6 (312.000). De best bekeken persconferentie was die van 21 april en ging over de toen nieuwe maatregelen. Het persmoment trok 7,8 miljoen kijkers en schreef geschiedenis: nooit eerder had een niet-sportprogramma zoveel toeschouwers.