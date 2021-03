Bijna een miljoen kijkers zien emotionele hereniging in All You Need is Love: 'Voelde me zo schuldig’

All You Need is LoveTranen met tuiten gisteravond in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van All You Need is Love. Nicole vertrok in 2014 voor de liefde naar het Canadese Edmonton en leeft daar gelukkig met haar man, dochter en zoontje. Maar ze kampt ook met een schuldgevoel richting haar familie; toen haar kleine Lars werd geboren, konden haar ouders hem niet ontmoeten wegens het coronavirus. Tijd voor Robert ten Brink om het gezin voor het oog van 988.000 kijkers (coronaproof) te herenigen.

Voor de liefde naar het buitenland emigreren, het is nogal wat. Toch volgde Nicole in 2014 haar hart en besloot ze naar Noord-Canada te verhuizen om daar met haar grote liefde Corey een leven op te bouwen. Inmiddels vormen ze een gezin van vier met dochter Mila en zoontje Lars. Hoewel Nicole een gelukkig bestaan leidt, is er ook iets wat haar niet lekker zit: het achterlaten van haar familie in Nederland. En nu reizen vrijwel onmogelijk is wegens het coronavirus, besloot ze Robert ‘Dr. Love’ ten Brink een brief te schrijven.

En met succes. Want hoewel de productie van All You Need is Love met allerlei coronamaatregelen rekening heeft te houden, wist Ten Brink het gezin toch te verrassen met goed nieuws. Dit keer stond hij niet zelf voor de deur in Canada, maar ging er een lokale cameraploeg langs bij Nicole.

,,Ik mis Nederland en mijn familie en vrienden ontzettend”, vertelde Nicole aan de presentator via een videoverbinding. Dat haar ouders de kleine Lars al die tijd nog niet in hun armen hadden kunnen sluiten, maakte het er voor Nicole allemaal niet makkelijker op. ,,Ik voel me schuldig dat ze Lars niet als baby hebben gezien. Mijn ouders zouden in september komen, maar dat ging niet. En wij wilden met kerst naar Nederland komen, maar ook dat ging niet door”, snikte Nicole voor de camera.



Daar moest verandering in komen, vond Ten Brink. En dus stelde hij aan Nicole voor om haar koffers te pakken en naar Nederland te komen. ,,We gaan alles voor je regelen en we houden ook rekening met de coronaregels”, benadrukte hij. Nicole kon haar tranen niet bedwingen. ,,Wauw, dit is echt fantastisch.”

Ook voor Nicoles ouders was het vertrek van hun dochter een heftige gebeurtenis. Toen dochter Mila werd geboren, kwam Nicole voor een maand naar Nederland. ,,Lars hebben we gezien via FaceTime”, legde het stel uit aan Ten Brink. Ook bij moeder Jose liepen de emoties hoog op. ,,Dan hoop je altijd dat ze nog terugkomt, om te gaan wonen hier, maar dat denk ik niet. Ze heeft het goed daar, ze is daar gelukkig. Daar zijn we heel blij mee.”



Aanvankelijk hadden Harry en Jose geen flauw benul wat hen te wachten stond, maar toen Ten Brink langzaam liet doorschemeren dat er iets groots stond te gebeuren, lichtten Harry’s ogen op. ,,Het kwartje begint bij mij te vallen”, klonk het emotioneel. ,,Daarom was ze weg naar de Rocky Mountains!” ontdekte Jose. ,,En daarom moesten wij getest worden op corona”, riep Harry vervolgens uit.



Toen Ten Brink ze het seintje gaf om naar hun dochter en kleinkinderen te rennen, was er geen houden meer aan. Snikkend vielen ze elkaar in de armen. ,,Echt een lieverd”, zei Jose beretrots met haar kleinzoon in haar armen. ,,Geniet van elkaar”, gaf Dr. Love het dolgelukkige gezin nog één keer mee.

