Bijna geen talkshows meer in top 10 kijkcijfers

AD Media Podcast 'Khalid en Sophie hebben een groter imagopro­bleem dan Johnny de Mol!’

8 september Natuurlijk heeft het panel gekeken naar HLF8, de talkshow van Johnny de Mol, en wordt er fel gediscussieerd over de stelling dat hij dat nú al beter doet dan Khalid en Sophie bij elkaar. Sterker nog: hebben Khalid en Sophie een groter imagoprobleem dan Johnny, die natuurlijk vervelend in het nieuws was met de rechtszaak rond Shima Kaes?