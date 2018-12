Bill Cosby in beroep tegen veroordeling wegens misbruik

De advocaten maken onder meer bezwaar tegen de extra beschuldigers die rechter Steven O'Neill liet spreken tijdens het proces, dat alleen draaide om het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Ook vinden ze dat Cosby oneerlijk is behandeld doordat O'Neill de jury fragmenten heeft laten horen van een getuigenis van de komiek in een civiele zaak.

Cosby werd in september veroordeeld tot drie tot tien jaar cel. Zijn team eist ook dat hij zijn beroep in vrijheid af mag wachten. De gebruikelijke procedure in de staat Pennsylvania, waar de rechtszaak plaatsvond, is dat de rechter schriftelijk zijn argumenten duidelijk maakt voordat een hogere rechtbank zich over het beroep buigt.