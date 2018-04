Bill Cosby schuldig aan drogeren en misbruiken Andrea Constand

UpdateVoormalig acteur Bill Cosby (80) is in de rechtbank van Norristown schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van voormalig basketbalster Andrea Constand.

Cosby vergreep zich aan Constand - die werkzaam was aan Temple University - in zijn huis in Philadelphia in 2004.

De jury was sinds gisteravond in beraad in een tweede rechtszaak tegen de acteur. Tijdens de eerste behandeling van de zaak vorig jaar kwam de jury er niet uit. Na ruim dertig uur overleggen kwamen de geselecteerde mannen en vrouwen niet unaniem tot een oordeel. De zaak moest daarom worden overgedaan.

Cosby was gisteren nog vol vertrouwen in een goede afloop. ,,Het is makkelijk om je geen zorgen te maken als je weet dat je niets verkeerd hebt gedaan", liet de sterspeler uit The Cosby Show aan zijn publicist Andrew Wyatt weten. Camille Cosby (74) liet zich gisteren voor het eerst zien. Ze stond haar man bij tijdens het slotpleidooi van zijn advocaten.

Verjaard

De Amerikaan is schuldig bevonden aan drie misdrijven, op elk staat maximaal tien jaar cel. In totaal zijn ongeveer vijftig vrouwen naar voren gekomen met soortgelijke verhalen over Cosby. De meeste andere zaken zijn verjaard.

De ooit zo populaire Bill Cosby kreeg in 1965 als eerste Afro-Amerikaan een grote rol in een dramatische televisieserie: I Spy. Daarna speelde hij in veel series en trad hij ook op als stand-up comedian. In 1984 brak hij door met de The Cosby Show.

Volledig scherm Andrea Constand in Norristown. © AP