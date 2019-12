Bill Cosby verliest hoger beroep

Het hof van beroep in Pennsylvania verwierp vandaag het argument van Cosby's advocaten dat de rechter hem eerder een eerlijk proces had ontnomen.

De 82-jarige Amerikaanse komiek, die in de jaren 80 furore maakte als Dr. Cliff Huxtable in The Cosby Show, werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging.