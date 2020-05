Bill Pullman baalt van Independence Day-tweet Trump: ‘Mijn stem is van mij’

Trump twitterde dit weekend een clipje waarin zijn hoofd over dat van Pullman is geplakt. Ook zijn zoon Donald Trump jr., politicus Ted Cruz en Fox News-persoonlijkheden Sean Hannity en Tucker Carlson duiken op in het filmpje van de toespraak, die in deze versie vermoedelijk verwijst naar de strijd tegen het coronavirus.



Pullman speelde in Independence Day uit 1996 de president van de VS die zijn land overeind probeert te houden tijdens een aanval van aliens. De speech die hij geeft in de film is door de jaren heen legendarisch geworden. Hij heeft het er daarin onder meer over dat Amerikanen hun verschillen opzij moeten zetten en verenigd moeten zijn door hun gemeenschappelijke doel.