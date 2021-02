Billie Eilish had door coronalockdown tijd voor nieuw album

,,Ik denk niet dat ik hetzelfde album had gemaakt als er geen corona was geweest”, zei Eilish. ,,Of misschien had ik wel helemaal geen album gemaakt. Dat betekent niet meteen dat de muziek alleen maar over het virus gaat. Het is gewoon zo dat als dingen in je leven anders zijn, je zelf ook verandert. Dat is het meer”, aldus de Amerikaanse. ,,Misschien moet ik het virus daarom wel bedanken.”