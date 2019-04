Billy Bakker (Utopia) na kritiek op lipfillers: ‘Ik kan veel hebben’

Britse stand-upcomedian krijgt hartaanval op de planken en overlijdt

18:10 De Britse komiek Ian Cognito (60) is gisteravond laat tijdens een optreden in de Lone Wolf Comedy Club in Bicester (in het graafschap Oxfordshire) plotseling overleden. Cognito kreeg een beroerte op de planken, waarna hij door de opgeroepen hulpdiensten dood werd verklaard.