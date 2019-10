Billy Porter krijgt rol in nieuwe Assepoester-film

Porter (50) wordt de tegenspeler van Cabello, die de rol van Assepoester op zich zal nemen. De zangeres maakt ook de muziek voor haar filmdebuut. De productie is in handen van James Corden en Pitch Perfect-scriptschrijver Kay Cannon regisseert en schrijft de film. Verder is er nog weinig bekend over de nieuwe interpretatie van het bekende sprookje.



De Amerikaan viel onlangs in de prijzen bij de uitreiking van de Emmy Awards. Voor de rol van Pray Tell in Pose kreeg Billy de Emmy voor beste acteur. Hij is de eerste Afro-Amerikaanse homoseksuele acteur die er met de belangrijkste televisieprijs vandoor ging.