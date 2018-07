Binnenkijken in de superdeluxe Ibiza-villa van Wesley en Yolanthe

De huurprijs varieert van ruim 10.000 euro tot maximaal 30.000 euro per week. Maar dan heb je ook wat! Het reusachtige pand op een rotspunt heeft maar liefst elf slaapkamers en is daarmee geschikt voor bescheiden groepsvakanties. Verder zijn er zeven badkamers, drie luxe keukens met inbouwapparatuur, vier salons, een bioscoop binnen en ook een buiten, fitnessruimte met moderne toestellen, twee gezellige bars, drie bubbelbaden, een riant buitenzwembad en natuurlijk fraai uitzicht op de kust en de nodige privacy voor gasten. De villa - ooit het ouderlijk huis van de actrice-presentatrice - is volgens de smaak van Yolanthe ingericht. Een paar jaar geleden was het nog een complete bouwval.

Yolanthe vertelde recent bij RTL Boulevard waarom ze het pand willen verhuren. „Weet je wat het is, we hebben zo’n prachtig huis. En we maken er zo weinig gebruik van, omdat we natuurlijk allebei heel veel werken. Hoe slim is het als je het kan verhuren en daarmee ook nog geld kan verdienen.'' Zij en Wesley (momenteel voetballend in Qatar, red.) hebben er geen enkel probleem mee dat vreemden door hun huis banjeren en aan hun spullen zitten. ,,Als wij er zijn in de zomer, zitten we ook met twintig mensen. Vrienden, familie, iedereen! Bij ons is het altijd een buurthuis.''