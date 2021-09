Binnenkijken! Robbie Williams zet Engels landhuis te koop voor bijna 8 miljoen euro

Robbie Williams kocht de woning zelf meer dan tien jaar geleden om er samen met zijn vrouw Ayda Field en hun kinderen een warm gezinsnest van te maken. Maar in de loop der jaren is de waarde van het pand gezakt: hoewel de zanger er in 2009 nog 9,4 miljoen euro voor betaalde, vraagt hij vandaag ‘maar’ 7,8 miljoen euro. Dat is ruim 1,6 miljoen euro mínder. Het landhuis is bijna 20.000 vierkante meter groot en beschikt over tal van faciliteiten. Er zijn zeven slaapkamers, acht badkamers, een binnenzwembad, een fitnessruimte, een stoombad en een biljartkamer. Bovendien staat er ook een groot privépark en bos, een voetbalveld én een helikopterloods klaar voor de nieuwe eigenaars. Ook is er ruimte voor het personeel om te slapen.