‘Bioscoopbezoeker hoeft ook straks geen mondkapje op tijdens de film’

De filmwereld gaat ernstig gebukt onder de coronacrisis. Van alle grote blockbusters ging alleen Tenet tijdens de epidemie in première. Andere grote producties zoals de nieuwe James Bond-film, het langverwachte sciencefiction-epos Dune en deel 2 van Wonder Woman, zijn voorlopig uitgesteld in de hoop op veiliger tijden en dus meer bezoekers. Een sterke bioscoopomzet is cruciaal voor het succes van een film. Deze titels direct uitbrengen op video on demand-platforms als Netflix zet financieel nog te weinig zoden aan de dijk.



Nolthenius: ,,Ik heb nog geen berichten ontvangen van Nederlandse bioscopen die vanwege de situatie tijdelijk dicht gaan. Ik verwacht ook niet dat het dit jaar nog zal gebeuren. Maar als deze maatregelen blijven bestaan, kan je er op wachten dat sommige bioscopen volgend jaar in de problemen komen.”



De NVBF-voorman wil benadrukken dat ondanks het gebrek aan grote publiekstrekkers, het filmaanbod ‘nog altijd zeer aantrekkelijk’ is. ,,En sommige grote films komen wél uit, zoals The Witches (naar het boek van Roald Dahl, red.) medio november. Sinds juni bezochten nog altijd 5,6 miljoen mensen een bioscoop. Ook omdat men ervaart hoe veilig die omgeving is met een strikte handhaving van de regels en topventilatiesystemen. In de bioscoop heeft nog altijd géén besmetting plaatsgevonden.”