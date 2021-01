Bioscoophit De Grote Slijmfilm krijgt vervolg

Romy (23) schittert in tv-programma Nieuwe Boeren: ‘Met de hand melken is magisch’

6 januari Ervaring met de camera had ze al, maar reality-tv, dat was toch even wennen voor de 23-jarige Romy Ruitenbeek uit Hoevelaken. Sinds 1 januari is ze te zien in het tv-programma Nieuwe Boeren van KRO-NCRV. Een realityspel dat haar op het lijf geschreven is.